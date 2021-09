Un libro con Aima. La sezione Empolese Valdelsa organizza l'incontro che si terrà Sabato 25 Settembre. Il giornalista Emilio Chiorazzo dialogherà con Gianni Corsinovi, il quale presenterà il libro 'Tutto ebbe inizio in via Benedetto da Maiano'.

L'evento sarà alle 18.30 al circolo di Santa Maria, in via Livornese al civico 48. Sarà un evento no profit in favore di Aima Empolese Valdelsa.