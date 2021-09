Bellezza naturale con i prodotti CBD VITAL a base di estratto di canapa

Sempre più spesso l’attenzione è posta sull’impiego di sostanze di origine naturale non solo per la salute, ma anche per la cosmesi giornaliera. Una beauty routine che si rispetti, oggigiorno, non è solo gentile ed efficace sulla nostra pelle, ma anche rispettosa dell’ambiente. Nell’ambito della riscoperta delle proprietà delle piante, l’azienda CBD VITAL (di cui trovate lo shop online su CBD VITAL) si impegna attivamente per proporre dei prodotti a base di CBD di altissima qualità, proveniente da agricoltura biologica e testato da laboratori indipendenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui prodotti CBD VITAL e sulle caratteristiche del CBD.

Che cos’è il CBD?

Prima di esplorare il mondo dei prodotti CBD VITAL è doveroso fare una premessa e chiarire che cos’è e come si ricava il CBD impiegato per realizzare non solo prodotti cosmetici, ma anche veri e propri farmaci. L’abbreviazione CBD sta per Cannabidiolo, il quale, insieme al THC, è uno dei principi attivi che troviamo nella pianta di canapa, anche detta Cannabis. Al contrario del THC, il CBD non ha effetti psicotropi, ovvero non agisce sul cervello provocando stati di alterazione mentale. I prodotti a base di CBD, sia quelli per uso interno come olio e capsule, sia quelli per uso esterno come creme, balsami e sieri, sono quindi totalmente sicuri per tutti.

Quali sono gli effetti del CBD sul corpo?

Tra i diversi effetti del CBD riconosciuti dalla comunità scientifica si va da quelli medici a quelli cosmetici. È stato infatti accertato l’azione benefica in caso di patologie dolorose, stress, stati d’ansia, disturbi del sonno, diabete e artrite. In ambito cosmetico, invece, l’impiego di CBD si è dimostrato utile per migliorare la salute di pelle, capelli e unghie.

Come scegliere i prodotti CBD VITAL

Una volta approdati sul sito CBD VITAL potrete scegliere, tramite il menù a tendina, se visionare le opzioni di acquisto per l’olio di CBD, le capsule di CBD, biocosmesi, i prodotti per animali, tisane e superfood a base di canapa e altri nutrienti.

Per quanto riguarda le capsule e l’olio di CBD, come detto il loro effetto può ritenersi globalmente benefico per tutto il corpo, sia per la salute che per la bellezza. Nel caso dei prodotti cosmetici, invece, abbiamo la possibilità di scegliere tra:

- Olio per il viso

- Siero e crema contorno occhi

- Siero effetto lifting

- Creme idratanti e antirughe

- Detergenti e tonici per il viso

- Sieri calmanti, idratanti o purificanti per il viso

- Creme corpo

Tutti questi prodotti sono vegani, certificati biologici, privi di parabeni e oli di paraffina. Per un vero e proprio percorso benessere, però, è consigliato affiancare la routine di bellezza e di cura del corpo con i prodotti cosmetici sopra elencati con i cosiddetti superfood. Si tratta di capsule a base di CBD che possono aiutarvi a combattere i più comuni problemi legati alla vita quotidiana: stress, disturbi del sonno, ansia, metabolismo lento, ritenzione idrica e molto altro, il tutto unendo gli effetti della canapa a quelli di altre piante e componenti di origine naturale e di elevata qualità e sicurezza.