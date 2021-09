"Morte di cavalli, sospendere il Palio di Fucecchio": l'accusa degli animalisti

Voci sempre più insistenti, ma non confermate dall'organizzazione ufficiale, danno per certo la morte di almeno un cavallo durante le corse di selezione per la tratta del Palio di Fucecchio questa mattina.

La notizia, se comprovata, ha comunque una cassa di risonanza da parte degli animalisti.

“Oggi durante le batterie di selezione per il Palio di Fucecchio in programma domenica prossima due cavalli sono morti: lo sappiamo con certezza”. La denuncia è di IHP (Italian Horse Protection) il cui presidente, Sonny Richichi, bolla come “gravissimo il fatto che la notizia della morte sia stata nascosta per far proseguire le selezioni dalle quali oggi sono emersi i cavalli che correranno il palio di domenica”.

Richichi spiega che l'incidente gravissimo avrebbe portato alla morte sul colpo di un cavallo e dell'eutanasia dell'altro perché le condizioni erano troppo gravi e non poteva essere salvato. "Chiederemo al sindaco di Fucecchio di annullare il Palio e valuteremo altre azioni da intraprendere contro questo comportamento inaccettabile", spiega ancora. IHP già in passato si era occupato di un caso simile.

Nessuna conferma né smentita è giunta a livello ufficiale dall'organizzazione Palio. Gli ultimi aggiornamenti risalgono all'annuncio delle cure presso la clinica veterinaria. In altri casi di infortuni sono giunte comunicazioni ufficiali, come nel caso del cavallo Djib durante il Palio 2016. Nel frattempo sono già stati pubblicati i nomi dei cavalli in corso di assegnazione alla Tratta.