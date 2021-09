Cerbaiola, palestra ancora senza riscaldamento: la Lega insiste

"Per l’ennesima volta, dopo atti e sopralluoghi personali - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale ad Empoli della Lega - dobbiamo occuparci della precaria situazione in cui versa la struttura del Centro di Cerbaiola, dove, nella palestra, è tuttora assente l’impianto di riscaldamento e quindi è preclusa la necessaria attività riabilitativa di una quarantina di persone affette da disabilità".

"Le temperature si sono abbassate e l’inverno non è poi così lontano e quindi sollecitiamo chi di dovere a porre rimedio alla problematica. Oltre a ciò ci sono alcuni servizi igienici non idonei e non vi è un impianto di condizionamento. Insomma siamo indignati dal fatto che, nonostante le svariate e condivisibili sollecitazioni fatte dai responsabili dell’associazione, non ci siano stati, ad oggi, i doverosi e fondamentali interventi.”

Fonte: Lega Toscana