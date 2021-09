Consegnate al prefetto di Pistoia 502 firme per la messa in sicurezza della Modenese

Questo pomeriggio Carlo Franceschi e Marcello Giacomelli, come rappresentanti del circolo Pd "Quattro Paesi Democratici", assieme ai consiglieri regionali pistoiesi del Partito Democratico Federica Fratoni e Marco Niccolai e col consigliere comunale Alvaro Alberti, sono stati ricevuti dal Prefetto di Pistoia, Gerlando Iorio. Il prefetto ha avuto dalle loro mani le 502 firme raccolte a sostegno della petizione lanciata proprio dal circolo in queste settimane fra le frazioni di Cireglio, Le Piastre e Piazza per sensibilizzare l'attenzione sul tema della sicurezza lungo la SS66 "Modenese", soprattutto per quanto concerne il transito di numerosi mezzi pesanti nell'arco della giornata.

A comunicarlo sono Federica Fratoni e Marco Niccolai, consiglieri regionali del Partito Democratico, i quali sottolineano come il colloquio sia stato "costruttivo ed è servito per mettere a conoscenza il Prefetto della situazione che gli abitanti di questa parte di territorio vivono quotidianamente.

Dal canto suo, lo stesso Prefetto si è reso immediatamente disponibile a promuovere un confronto con Anas, ente proprietario della strada, e Comune di Pistoia per trovare un percorso condiviso per la ricerca delle soluzioni più idonee per questa problematica".

Fonte: Ufficio Stampa