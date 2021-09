Trovati in auto con attrezzi da scasso, denunciati a Empoli

Trovati in giro e denunciati con attrezzi da scasso in auto. Parliamo di un 44enne italiano e un 40enne georgiano, entrambi noti alle forze dell'ordine e domiciliati a Fucecchio, beccati ieri pomeriggio durante un controllo della polizia di Empoli in un servizio su via Livornese. L'auto era di proprietà del 44enne. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, mentre il georgiano è stato denunciato perché non in regola con il permesso di soggiorno sul territorio italiano.

I controlli del commissariato guidato dal dirigente Francesco Zunino, assieme alle pattuglie, del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, ha portato all'identificazione di 60 persone e 18 auto, con controlli in zona Stazione e nei parchi cittadini.