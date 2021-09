'Donne & lavoro', a Empoli una giornata sull’occupazione femminile

Lo scenario sull'occupazione femminile in Italia è molto preoccupante. Per questo a Empoli l’assessorato alle pari opportunità e la Commissione Pari Opportunità del Comune, hanno organizzato una giornata dedicata alle “Donne & lavoro”, le nuove sfide del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sabato 25 settembre 2021 a La Vela Margherita Hack, a Avane, Via Magolo 32, dalle 9 alle 13.

«Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza risulta che il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro è pari al 53,1%, mentre dai dati ISTAT pubblicati quest'anno emerge che è donna il 98% di chi ha perso il lavoro con la pandemia. Questi dati – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Valentina Torrini – ci impongono una riflessione. Per questo, insieme alla Commissione Pari Opportunità, che ringrazio per il lavoro che sta portando avanti, vogliamo aprire una riflessione con le realtà del territorio e dar vita ad una rete di soggetti che lavorino, assieme a noi, per creare le condizioni affinché sempre più donne possano entrare nel mondo del lavoro e parteciparvi in maniera adeguata».

«La Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli – spiega la sua presidente Maya Albano – si sta interessando da mesi al tema dell'occupazione femminile, a partire dal focus specifico che è stato organizzato lo scorso marzo sull'incidenza della pandemia. Quella empolese è una realtà vivace, dove gli enti pubblici, il terzo settore e le aziende locali, lavorano spesso in maniera integrata e dove ci sono numerose esperienze virtuose che testimoniano una sensibilità rispetto al tema dell'occupazione femminile. Lo scopo di quest'incontro sarà quello di consolidare la rete locale e far emergere risorse ma anche criticità, oltre a possibili proposte di intervento».

L'evento si articolerà in quattro tavoli paralleli di discussione, coordinati da un membro della Commissione, relativi ai seguenti temi: l'accesso al mondo del lavoro; la conciliazione vita-lavoro; la partecipazione al mondo del lavoro di donne appartenenti a categorie fragili; diritti e tutele delle lavoratrici dipendenti e delle libere professioniste. Si svolgerà in presenza salvo diverse disposizioni, che verranno tempestivamente comunicate e per accedere è necessario il Green Pass.

ORGANIZZAZIONE DELLA MATTINATA – Alle 9 registrazione dei partecipanti; interventi alle 9.30; alle 10 tavoli di discussione; alle 11.30 restituzione dei lavori dei tavoli e conclusioni.

TAVOLO 1: Accesso al mondo del lavoro – Coordinatrice Claudia Innocenti

Obiettivo: individuare limiti ma anche strumenti e risorse che possano facilitare l’accesso al mondo del lavoro da parte di donne disoccupate ed inoccupate.

TAVOLO 2: Conciliazione vita-lavoro – Coordinatrice Matilde Milanesi

Obiettivo: individuare criticità ed elementi di supporto all’integrazione tra la vita personale (con particolare riferimento al ruolo di cura) e la vita lavorativa.

TAVOLO 3: Categorie fragili – Coordinatrice Maya Albano

Obiettivo: individuare buone prassi in merito alla partecipazione al mondo del lavoro di donne appartenenti a categorie fragili, quali disabili, donne non più giovani, donne sole con figli, donne straniere.

TAVOLO 4: Lavoratrici dipendenti e libere professioniste – Coordinatrice Alessia Corradini

Obiettivo: individuare problematicità ma anche strumenti a tutela delle lavoratrici autonome o dipendenti.

Ogni tavolo si svolgerà con le modalità di un focus group, attraverso la discussione sul tema individuato, il ruolo attivo delle coordinatrici e l’utilizzo di una griglia che permetta di affrontare alcuni aspetti trasversali alla discussione.

Al termine del lavoro nei sottogruppi, verranno riportati in plenaria i temi emersi dalla discussione. Infine, verrà prodotto un report da parte della CPO (Commissione Pari Opportunità) da condividere con i partecipanti ai lavori e con la città.

