Droga, denunciati a San Casciano un 19enne e due minorenni

A San Casciano in Val di Pesa un 19enne e due minorenni sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio. La denuncia per i tre è arrivata anche per porto abusivo di armi.

Sono stati trovati al parcheggio coperto ex Stianti nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre. Stavano fumando uno spinello, all'arrivo dei carabinieri. La perquisizione ha permesso di recuperare e sequestrare 70 grammi di hashish, un tirapugni in metallo e un coltello a scatto.