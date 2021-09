Gru edile in piazza della Vittoria: intervento rimandato alla prossima settimana

Per motivi organizzativi il montaggio della gru a servizio di un cantiere edile privato su uno dei palazzi di piazza della Vittoria è stato rimandato ai giorni martedì 28 e mercoledì 29 settembre.

La ditta privata che si occupa del cantiere necessita di montare questa attrezzatura che richiede ampio spazio per garantire sicurezza alla zona di lavorazione.

Invece che domani giovedì 23 settembre e poi venerdì 24 settembre l’intervento è stato posticipato alla prossima settimana.

La modifica alla viabilità sarà comunque confermata come già annunciato: dalle 6 di mattina di martedì 28 alle 20 della sera di mercoledì 29 settembre.

La strada di Piazza della Vittoria che va verso la stazione sarà chiusa al traffico .

L’amministrazione comunale, per non creare disagi alla circolazione dei veicoli che si muovono verso Via Roma e quindi verso Piazza Don Minzoni-Stazione /Terminal Bus, ha stabilito una modifica temporanea che riguarda il traffico di tutta l’area.

Dunque sarà invertito il senso di marcia tra Via Fratelli Rosselli e Via Carrucci e fra Via Curtatone e Montanara e Via Roma.

Arrivando da Via Tinto da Battifolle i mezzi dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra.

Si potrà poi o procedere dritto verso Via Fratelli Rosselli o svoltare a destra su Piazza della Vittoria e quindi svoltando obbligatoriamente ancora destra raggiungere Via Roma passando di fronte alla Chiesa della Madonnina del Pozzo per proseguire verso sinistra in direzione Stazione.

Come avvenuto per altre chiusure in occasione di eventi il traffico che arriva da Via Curtatone e Montanara verso Piazza della Vittoria troverà la direzione obbligatoria a destra all’altezza di Via Jacopo Carrucci. Mentre i pullman vedranno la loro area di fermata spostata su Via Curtatone e Montanara, lato destro.

Questi cambiamenti andranno avanti fino al completo montaggio della grande gru del cantiere.

Al termine dei lavori il traffico e la circolazione sull’area di Piazza della Vittoria tornerà alla normalità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa