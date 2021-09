Il Comune di Fucecchio a Lineapelle con l'assessore Russoniello

Arrivano segnali di ottimismo dalla giornata di apertura di Lineapelle, il salone di Milano che da oggi ha aperto i battenti ai visitatori dei tanti stand proposti dalle aziende del settore. Tra queste molte provengono da Fucecchio e dai comuni del Comprensorio del Cuoio.

L'appuntamento milanese rappresenta una cartina di tornasole per comprendere al meglio le dinamiche del mercato dei prodotti in pelle e per questo il Comune di Fucecchio è sempre presente con i propri rappresentanti istituzionali. Oggi è intervenuta l'assessore allo sviluppo economico Valentina Russoniello che ha incontrato gli operatori insieme ai rappresentanti degli altri comuni del Distretto industriale di Santa Croce sull'Arno e al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

Già da questa mattina gli operatori del settore hanno constatato che rispetto alla scorsa edizione si registra un sensibile aumento di presenze. Con una formula rivista per la disposizione degli spazi dedicati alle aziende, oggi si è aperta un'edizione carica di aspettative verso una ripresa che ancora non è compiuta ma che si intravede all'orizzonte.

"Sicuramente - commenta Russoniello - rispetto allo scorso anno abbiamo notato una maggiore presenza sia di aziende che di visitatori dopo un anno di stop forzato. I vaccini e il sistema del Green Pass hanno permesso a molti operatori di torn

