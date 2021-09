Incidente sul lavoro a Campi, l'autopsia: l'operaio è morto soffocato

Giuseppe Siino, l'operaio di 48 anni che ha perso la vita in un incidente sul lavoro, il 17 settembre a di Campi Bisenzio, in un'azienda specializzata nella produzione di moquette, sarebbe morto per asfissia.

Lo ha stabilito l’autopsia eseguita ieri: il soffocamento sarebbe stata provocato dal trascinamento del busto dell'uomo all'interno del macchinario a rulli al quale stava lavorando. I risultati attuali delle indagini confermerebbero l'ipotesi ritenuta più probabile da parte degli investigatori, ossia che l'operaio sarebbe stato trascinato nella macchina dopo essere rimasto impigliato con l'orologio in uno dei rulli.

Alcuni operai avrebbero dichiarato che per motivi di sicurezza era vietato portare orologi e bracciali; inoltre le prime analisi del macchinario non avrebbero fatto emergere omissioni e manomissioni evidenti dei dispositivi di sicurezza.