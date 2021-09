Lastra si valorizza, nuovo appuntamento con 'Le Colline del Gusto'

Prosegue la rassegna Le Colline del Gusto, gli appuntamenti promossi dal Comune di Lastra a Signa all’interno di fattorie didattiche e aziende agricole alla scoperta dei prodotti e delle eccellenze del territorio. La rassegna, partita lo scorso 14 settembre, prosegue domenica 26 settembre alle 16 presso l’azienda agricola I Colli di Marliano in via del Pollaiolo con l’evento “Le Mani in pasta”: pomeriggio con degustazione dei prodotti coltivati a km 0 e cooking class per la realizzazione di biscotti con farina di grani antichi insieme alla cuoca dell’azienda. In collaborazione con la Fattoria la Luna. Pe informazioni e costi dell'evento telefonare al numero 335 686 8264 info@collimarliano.it.

Domenica 3 ottobre Le Colline del Gusto approda alla tenuta San Vito in Fior di Selva in via di San Vito dove, dalle 11 alle 19, si terrà l’evento “Chianti Colli Fiorentini: il vino di Firenze Open Day”: nella splendida collina sopra Malmantile, immersi nei vigneti sarà possibile degustare i vini dei produttori del Consorzio Chianti Colli Fiorentini così da poter cogliere le affinità e le differenze del vino di Firenze. Per informazioni su costi e prenotazione chiamare i numero 0571 51411 o scrivere a sanvito@san-vito.com.

Fusi di Golosità è invece l’evento della rassegna che si terrà sabato 9 ottobre dalle 16 alle 19 presso il podere La Massolina in via Leonardo Da Vinci: dai Marchesi Fusi alla Famiglia Ciaschi l’attività vitivinicola è stata mantenuta ed ampliata. Sarà possibile degustare e acquistare i vini Villa Fusi del Podere la Massolina (Sangiovese, Cabernet, Merlot, Vermentino) accompagnati da assaggi di prodotti GM “Golosità & More”. Per informazioni su costi e prenotazioni 348 802 9776 o scrivere a golositandmore@gmail.com.

L’ultimo evento “Un pomeriggio in fattoria” si terrà domenica 17 ottobre dalle 15 alle 18 presso l’azienda agricola Isolamanna in via Leonardo Da Vinci: visita agli animali e laboratorio per costruire un piccolo habitat per le chioccioline. Informazioni e prenotazioni al numero 3340 337 4051 o scrivere a isolamanna@tiscali.it. La rassegna ha il patrocinio e la collaborazione di Vetrina Toscana e del Consorzio Chianti Colli Fiorentini. Per informazioni sui singoli eventi è possibile visitare anche le pagine Facebook e Instagram lecollinedelgusto.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa