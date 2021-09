Lavori a Barberino: ultimato il parcheggio di via Becattelli, in cantiere un nuovo spazio sportivo

Dalla riqualificazione di uno spazio verde inutilizzato è nata un’ampia area di sosta al servizio dei residenti di via Becattelli, a Barberino Val d’Elsa. E’ giunta al termine la realizzazione del parcheggio di via Becattelli, investimento che ha richiesto una spesa pari a 60mila euro.

Pronti a tagliare il nastro tricolore, venerdì alle ore 17.30, sono il sindaco David Baroncelli e la giunta comunale, presenti insieme a Don Soave per la benedizione, alla cerimonia di inaugurazione alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L’opera è uno degli interventi che rientra in un più ampio piano di rigenerazione urbana – rimarca il sindaco David Baroncelli - che investe sul potenziamento delle infrastrutture per realizzare un nuovo percorso di valorizzazione e riqualificazione del centro di Barberino Tavarnelle”.

“Grazie alle risorse pubbliche - puntualizza il primo cittadino - che derivano dalla riunificazione degli allora Comuni di Barberino e Tavarnelle abbiamo aggiunto dunque un altro importante tassello al mosaico dei progetti e delle azioni che faranno rifiorire e qualificheranno Barberino Val d’Elsa sotto il profilo urbano”.

I posti auto realizzati sono una ventina. La ditta che ha eseguito i lavori è la Cons.Edil.

“Ci siamo posti l’obiettivo di migliorare la vivibilità della zona residenziale di via Becattelli, dove sono presenti molte famiglie – commenta il sindaco – siamo certi che il parcheggio risponderà alle esigenze di chi abita in quest’area di Barberino”.

Al via i lavori per il nuovo spazio motorio

“Prende il via uno degli interventi più importanti del mandato – sottolinea il sindaco David Baroncelli – con la realizzazione di un nuovo spazio che si estende su una superfice di 650 metri quadrati, offriamo una risposta di qualità alle esigenze del mondo sportivo del nostro territorio, la palestra è destinata ad ospitare le attività e gli allenamenti della ginnastica artistica e di altre discipline sportive, quali quelle orientali che il nuovo impianto, per dimensioni e caratteristiche progettate ad hoc, si presta ad accogliere”.

Il responsabile del procedimento è Renato Beninati, responsabile dell’area tecnica del Comune. I lavori consistono nella realizzazione degli impianti elettrici e meccanici, della pavimentazione che sarà ricoperta con un particolare tappeto sportivo, dell’illuminazione a led, del controsoffitto in sughero, costituito da materiali fonoassorbenti. Allo studio dei tecnici del Comune c’è anche il progetto preliminare per la sistemazione delle aree esterne dello spazio motorio.

“Abbiamo stanziato ulteriori 300mila euro – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani – per realizzare una viabilità di accesso alla palestra, ricostituiremo il tracciato del percorso che sarà ampliato e asfaltato, e creeremo un nuovo parcheggio dotato di 40 posti auto disponibili che sarà al servizio delle associazioni sportive e degli utenti del nuovo spazio”.

Le aree di sosta saranno in parte collocate nell’area esterna antistante la palestra, in parte saranno ricavate dall’ampliamento dell'attuale parcheggio della scuola primaria “Andrea da Barberino”, adiacente alla rotatoria. Inoltre il Comune, in funzione delle normative anticovid, ha previsto di installare all’ingresso dell’edificio scolastico “Andrea da Barberino” un’ampia pensilina di 50 metri quadrati che permetterà alle famiglie di accompagnare i propri figli in sicurezza rispettando le misure di prevenzione e contenimento della pandemia.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino