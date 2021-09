Morte dello storico Voigt: il cordoglio del direttore degli Uffizi

Profondo cordoglio, alle Gallerie degli Uffizi, per la scomparsa dello storico tedesco Klaus Voigt all'età di 82 anni. Voigt, professore alla Technische Universitat di Berlino, aveva un profondo legame con l'Italia e si era occupato a lungo del tema della deportazione degli ebrei tedeschi nella penisola.

"Era una persona squisita e un grande studioso della storia del Novecento - ricorda il direttore del museo Eike Schmidt - con lui siamo stati frequentemente in contatto durante l'ultimo anno e mezzo: ha dato l'impulso fondamentale e ha guidato un gruppo di specialisti internazionali nell'ideazione e progettazione della grande mostra monografica dedicata a Rudolf Levy che stiamo preparando agli Uffizi. Siamo profondamente addolorati del fatto che non potrà essere con noi ad ammirarla quando la inaugureremo. Proprio per questo dedicheremo questa esposizione alla sua memoria".

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa