Palio di Fucecchio, incidente serio per due cavalli alle selezioni

Infortunio serio per due cavalli durante le prove di selezione per la tratta del Palio di Fucecchio questa mattina. Ne dà notizia il sindaco Alessio Spinelli: "Ho appreso dell'incidente che ha coinvolto due cavalli durante le prove di selezione di questa mattina nella Buca del Palio. Sono dispiaciuto per quanto accaduto e seguo con attenzione la situazione".

Il fatto è accaduto nelle prove della seconda batteria. Nella prima già era avvenuta una caduta con un fantino a terra, ma la situazione è apparsa subito di entità modeste.

Il peggio è accaduto nella seconda batteria. Un cavallo è finito a terra e a seguire un altro equino non ha potuto evitarlo, finendoci sopra. La pagina Facebook del Palio ha spiegato: "I cavalli della seconda batteria coinvolti nella caduta sono sotto le cure dell'equipe veterinaria. Le batterie di selezione riprenderanno regolarmente".