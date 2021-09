Passeggiate lungo l'Elsa, da Colle a Castello: il programma

Un fine settimana per riscoprire il Fiume Elsa e la ricchezza del suo patrimonio ambientale, attraverso attività e passeggiate che interessano i vari Comuni che si trovano lungo il corso del fiume, da Colle Val d’Elsa a Castelfiorentino. Sabato 25 e domenica 26 settembre sono in programma numerosi eventi sul Fiume Elsa, adatti alle persone di ogni età (adulti e bambini), per riscoprire la bellezza del nostro fiume ma anche per confrontarsi su alcune idee e proposte legate alle future “porte” del Parco fluviale.

Ricco e diversificato il programma, promosso da “Narrazioni Urbane” nell’ambito del progetto “Oltre i confini, verso il contratto di Fiume Elsa”, che si svolgerà a tappe nei territori di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Barberino-Tavarnelle, San Gimignano, Certaldo e Castelfiorentino, alternando passeggiate, pic nic, visite guidate e mostre open air, in collaborazione con numerose associazioni. In ogni tappa sarà esposto il progetto della relativa “Porta al Parco”, per stimolare il confronto con i cittadini insieme ai progettisti del Regional Design Lab (Università di Firenze) e agli amministratori dei Comuni interessati

Si comincia sabato mattina alle 10 a Colle Val d’Elsa (parcheggio “Le Vene”) con un laboratorio di scienza partecipata con l’associazione “LaGorà”, per monitorare la salute e la velocità del fiume, cui seguirà alle 13.00 (Poggibonsi, “Bocca d’Elsa”) una visita e pic-nic al sacco in riva del fiume. Nel pomeriggio di sabato, alle ore 15.30, appuntamento in loc. “Zambra” (Barberino-Tavarnelle) per una passeggiata di 4 km in collaborazione con Anthos e, a seguire, nel territorio di San Gimignano in loc. San Galgano (ore 17) “Accanto”, mostra fotografica di Sofia Giuntini.

Domenica mattina, alle 11, in loc. Pian di Sotto (Certaldo) passeggiata alla scoperta del rapporto tra l’abitato e il fiume, con l’associazione pescatori di Certaldo e alle 12.30 pic-nic con i pescatori al campo gara, un’occasione per parlare del fiume e della sua sostenibilità. Nel pomeriggio, al campo Gara di Granaiolo (Castelfiorentino) due eventi: alle 16 visita del campo gara e del collegamento con l’ex zuccherificio con i volontari della Prociv Arci di Castelfiorentino, che si soffermeranno sulla salvaguardia del fiume, mentre alle 17.00 allestimento della mostra “Accanto” di Sofia Giuntini, incentrata sull’ambiente del fiume Elsa e il suo rapporto con i cittadini. La mostra si presenta come una sorta di reportage di un viaggio iniziato nel 2018 mediante il quale l’autrice cerca di “dare voce” all’Elsa, guardandolo con occhi coscienti e allo stesso tempo estranei, per raccontare le sue bellezze e i suoi disagi.

“Le nostre comunità – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Alessio Onnis – sono invitate a partecipare e a offrire il proprio contributo di idee per valorizzare il nostro fiume, da promuovere e riscoprire come opportunità per trascorrere il tempo libero, per fare attività sportiva e anche per il turismo. In ciascuna attività, come specificato nel programma, sarà possibile vedere e confrontarsi con i progettisti in merito alle proposte contenute nel contratto di Fiume Elsa”.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per motivi di organizzazione è richiesta l’iscrizione scrivendo a nu@narrazioniurbane.it specificando a quale evento o eventi si intende partecipare. Per info: 340.3467287.

In caso di pioggia gli eventi subiranno un rinvio.