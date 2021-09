Chiesa di San Michele a Luciano, open day per inaugurare il restauro

La chiesa di San Michele a Luciano, un piccolo gioiello a molti sconosciuta, è un edificio antichissimo risalente al 1200, che ha attraversato secoli di storia e ne conserva le tracce con molte peculiarità.

Tanto per citarne alcune: è collocata, con ogni probabilità, sulla cosiddetta “linea di San Michele” che parte dal santuario di Skellig Michael in Irlanda e arriva al monastero del monte Carmelo in Israele, e lungo la quale si trovano tutti i principali edifici religiosi dedicati all’Arcangelo, come la suggestiva Mont Saint-Michel francese e la Sacra di San Michele a Torino.

Si tratta di uno dei beni che il comune di Montelupo Fiorentino ha scelto di candidare per l’Art Bonus.

Grazie ai fondi raccolti fino a oggi e all’investimento di un avanzo di bilancio del 2020 è stato possibile effettuare lavori sulla struttura per salvaguardare una delle opere di maggior pregio che abbiamo sul territorio: un affresco risalente alla prima metà del Quattrocento raffigurante il giudizio universale; esso è attribuibile a un pittore di scuola fiorentina, ingaggiato dalla famiglia Frescobaldi che all’epoca possedeva la chiesa.

Con un investimento di circa 50.000 euro è stato rifatto il tetto, consolidato il paramento murario e sistemata la vela campanaria.

Per riportare questo luogo all'antico splendore, rimane ora da recuperare gli interni, in particolare il pavimento, la scalinata e l’altare; oltre che restaurare l’affresco.

Intanto per festeggiare la conclusione della prima parte dei lavori di recupero è previsto un open day per consentire ai cittadini di ammirare questo luogo.

Per ragioni di sicurezza i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Sono stati fissati 3 diversi turni ai quali è possibile registrarsi attraverso la piattaforma EVENT BRITE:

Ore 10:00 ---> bit.ly/3CvEMkb

Ore 11:00 ---> bit.ly/3zsXRll

Ore 12:00 ---> bit.ly/3krgVvN

«La Chiesa di San Michele è un luogo speciale e dispiace che per lungo tempo sia stato inaccessibile. L'Art Bonus è stato un ottimo stimolo per convogliare risorse pubbliche e private nel recupero di un bene per il territorio. Domenica apriamo questo spazio ad un gruppo di persone, ma non mancheranno le occasioni per tornare ad organizzare iniziative relative a questo luogo. Anche perché l'obiettivo è quello di completare l'intervento e confidiamo nell'interesse di nuovi e moderni mecenati», afferma l'assessore al patrimonio, Lorenzo Nesi.

L’Art Bonus, lo ricordiamo, è la norma destinata a promuovere la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo attraverso la partecipazione attiva di tutti i cittadini e delle imprese, riconoscendo un credito d'imposta pari al 65% di quanto donato per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO

BENEFICIARIO: Comune Di Montelupo Fiorentino

IBAN: IT97T0842537960000030414445

CAUSALE ArtBonus - Comune di Montelupo Fiorentino - Cappella di S.Michele a Luciano-Codice fiscale o P. Iva del mecenate

https://artbonus.gov.it/restauro-della-cappella-vecchia-di-san-michele-a-luciano.html

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa