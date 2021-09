Teatro, al Pacini lo spettacolo di fine corso per adulti 2021

Martedì 28 settembre alle 21.30 va in scena lo spettacolo di fine corso per adulti 2021, La coppia nel tetto che scotta, ingresso a 5 € (Green Pass obbligatorio), con la drammaturgia e la regia di Claudio Benvenuti, luci e tecnica di Marco Sacchetti, in scena Lucia Calloni, Alessia Crifasi, Fabiana Nencini, Karla De Siena, Stefania Prosperi, Sebastiano Rossi, Carlo Trentin.

Nella stagione 2020/2021 il laboratorio teatrale adulti del Teatrino dei Fondi, tenuto da Claudio Benvenuti, si è svolto in modalità prevalentemente online e vedrà come esito finale lo spettacolo dal titolo La coppia nel letto che scotta.

Questo anno, caratterizzato dalla chiusura dei teatri, non ha infatti soffocato la voglia dei partecipanti alle nostre attività formative di continuare a praticare teatro, studiarlo, scriverlo e crearlo.

L’idea per questo lavoro è nata dall’osservazione di qualcosa che è accaduto durante questo difficile e inedito periodo che abbiamo vissuto. Il lockdown e lo smart working ci hanno costretti chiusi in casa per molti mesi ed hanno anche messo a dura prova la tenuta della coppia. La convivenza forzata è stata causa di una vera e propria esplosione emotiva che, secondo le statistiche, ha portato, tra le tante cose, anche ad un aumento delle separazioni.

In un susseguirsi di situazioni tragicomiche, gli allievi porteranno in scena le dinamiche di coppia con particolare riferimento alle diverse sfumature psicologiche e i diversi atteggiamenti dei partner rispetto alla voglia di uscire, trasgredire, conoscere e sperimentare nuove relazioni.