SS68, Fondazione Crv: "Strada in condizioni disastrose"

L’abbandono sistematico di questo territorio si manifesta anche nella trascuratezza, ormai al limite dell’impercorribilità, in cui è lasciato un ampio tratto della SS68 che da Saline di Volterra raggiunge Cecina.

Un tratto di vari chilometri disseminato da centinaia di coni spartitraffico che disegnano un percorso stradale ridotto del 50% e molto pericoloso.

“Da anni ormai quel tratto di strada versa in condizioni disastrose - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - è una strada importante che collega un vasto territorio al mare e non è accettabile che nessuno si accorga della necessità quanto prima di ristabilire la sicurezza. Anas, Provincia di Pisa, Regione Toscana? A chi spetta intervenire, intervenga - incalza il presidente - e anche le amministrazioni comunali che convergono in quel tratto di strada, cosa stanno aspettando? È vero, può succedere di tutto nel corso degli anni, e se la pressione della terra e dell’acqua spinge i muri laterali verso la strada, con il rischio di crolli, allora nei tempi giusti bisogna intervenire e risolvere il problema. Non basta tamponare con misure che a lungo termine diventano pericolose per i cittadini.

Sono necessari interventi urgenti. E mi trovo anche nella posizione di contestare ulteriormente questo silenzio e immobilismo - sottolinea ancora Pepi - vista l’ingente somma con cui la Fondazione CRV e la Cassa di Risparmio di Volterra hanno finanziato all’inizio del Duemila, il progetto preliminare ed esecutivo di quel tracciato, poi realizzato dalla Provincia di Pisa. I nostri soldi erano destinati al miglioramento della SS68, a una messa in sicurezza che oggi non c’è più. Cosa dobbiamo fare per attirare l’attenzione? Ricorrere a gesti clamorosi? Mi auguro che la situazione si sblocchi al più presto”.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra