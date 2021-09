Ancora minacce alla consigliera Veronica Poli, due lettere in 20 giorni

Ancora minacce a Pisa per la consigliera comunale della Lega, Veronica Poli. Esattamente all'inizio di settembre, poco più di 20 giorni fa, la consigliera trovò una lettera minatoria anonima con la scritta "boom". Stesso copione oggi, quando Poli si è vista recapitare un nuovo biglietto di minacce. Sopra il foglio di carta, arrivato a differenza dell'ultima volta regolarmente per posta, è raffigurato il disegno di una bomba e, dall'altra parte, la scritta "P38".

La consigliera Poli è una delle più strette collaboratrici dell'assessore comunale al welfare Gianna Gambaccini e si impegna soprattutto nel sociale. Sull'episodio indaga la Digos.

Immediata la solidarietà del Carroccio, compreso il leader Matteo Salvini. "Forza Veronica! I vigliacchi e i violenti non ci fermeranno, avanti tutta più forti di prima" ha detto Salvini seguito dall'eurodeputata Susanna Ceccardi: "Le rinnovo la mia solidarietà e vicinanza. A quanto pare, alla concretezza delle sue proposte c'è chi non trova di meglio che ribattere con le solite bassezze".

Il segretario della Lega Pisa e deputato Edoardo Ziello ha aggiunto "la reiterazione delle minacce di morte a Veronica è gravissima", auspicando nella velocità delle indagini per individuare l'autore dei messaggi minatori.

Solidarietà dal Partito Democratico

"Le nuove minacce alla consigliera Poli sono inaccettabili e speriamo che il prima possibile si arrivi a identificare il responsabile. In ogni caso le rinnoviamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza per questo atto ignobile e grave", così la commissaria provinciale Pd, senatrice Valeria Valente, il segretario comunale Pd Ranieri Del Torto, il capogruppo democratico Matteo Trapani a nome del Gruppo in Consiglio comunale e la senatrice Valeria Fedeli, appena appresa la notizia.