Bando rete digitale, da Anci assistenza ai Comuni delle aree interne

Il prossimo 11 ottobre scadranno i termini per la concessione ai Comuni delle aree interne toscane, dei contributi regionali per le infrastrutture di rete LAN-WLAN. Una opportunità importante per dotare gli edifici comunali di un supporto informatico efficiente, per svolgere al meglio attività istituzionali, didattiche, assistenziali, di ricerca (compresi gli spazi di coworking), culturali, sportive, di aggregazione. L’obiettivo è sia di fornire ai cittadini servizi di qualità, sia di rafforzare la sicurezza telematica delle strutture pubbliche: ormai i servizi digitali sono diventati fondamentali per la pubblica amministrazione, e lo saranno ancora di più in vista delle novità introdotte con il Pnrr.