"Cinema e teatri all'80% di capienza, che ne pensi?" Il sondaggio di gonews.it

Potrebbe aumentare all'80% la capienza di cinema, teatri e stadi entro il mese di ottobre. Lo chiede la Conferenza delle Regioni al governo, auspicando anche "in un breve arco temporale" all'occupazione di tutti i posti in platee e tribune, con un ritorno al 100%.

L'aumento della partecipazione del pubblico a spettacoli, film e partite è l'argomento del nuovo sondaggio di gonews.it. La richiesta nasce dal buon andamento della campagna vaccinale e dalla diffusione del green pass. Questi due elementi renderebbero possibile infatti un superamento degli attuali limiti.

Ma sull'effettiva possibilità della richiesta agirà la valutazione del Comitato tecnico scientifico a fine settembre, anche in merito alla curva dei contagi. Il risultato potrebbe essere un aumento delle capienze e non solo, poiché nelle notizie delle ultime ore sono citate anche le discoteche: con l'utilizzo del green pass ci potrebbero essere sviluppi anche per questo settore.

Le sale cinematografiche e teatrali potrebbero dunque balzare ad un 80%, tappa intermedia per un auspicato sold out. Oggi in centro a Empoli abbiamo chiesto ai passanti il proprio parere su questo possibile aumento e, sempre sul tema, cosa avevano visto a teatro o al cinema l'ultima volta. Dalle prime interviste è emerso un unanime parere favorevole all'ampliamento delle capienze. Sulla seconda domanda, in molti non hanno più frequentato cinema e teatri ultimamente o dall'inizio della pandemia, ma c'è voglia di tornare nelle sale come un tempo.

Il sondaggio di gonews.it

"Cinema e teatri all'80% di capienza, che ne pensi?" questa è la domanda del nuovo sondaggio di gonews.it, e si può rispondere nella colonna destra della home page del sito. Per esprimersi i lettori hanno tempo fino a giovedì prossimo 30 ottobre, alle ore 13.