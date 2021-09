Con ecstasy e ketamina, arrestato 48enne a Prato

Nove bustine di cellophane con 62 grammi di ketamina in totale, oltre a 12 pasticche di ecstasy a forma di teschio. Questo è quanto trovato dai carabinieri, intervenuti in un controllo a un 48enne di origini cinesi in via Pistoiese e Prato.

Trovato anche con 200 euro, ritenuti provento di spaccio, l'uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'arresto è stato convalidato durante l'udienza tenutasi in tribunale a Prato, il processo è stato rinviato perché il legale dell'uomo ha chiesto i termini a difesa e al 48enne è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.