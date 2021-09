Corri la Vita, il sostegno di mister Italiano

Anche Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina che ha già conquistato il cuore di tutti i tifosi viola, sostiene CORRI LA VITA.

In attesa della XIX edizione, in programma domenica 26 settembre, domani, venerdì 24, e sabato 25 settembre verrà allestito un gazebo dalle 10:00 alle 17:00 tra Via Martelli e Piazza Duomo a Firenze per dare a tutti un’ulteriore possibilità di ottenere la t-shirt dell’edizione 2021.

Chi vorrà aiutare il progetto CORRI LA VITA, potrà farlo in qualsiasi periodo dell’anno: le t-shirt ufficiali della manifestazione sono infatti sempre disponibili su www.corrilavita.it/maglietta-2021/. Le spedizioni vengono effettuate in tutta Italia.

Ogni euro donato sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che affrontano la sfida del tumore al seno.

Domenica 26 settembre, tutti i partecipanti sono invitati a condividere foto e stories sui canali social inserendo gli hashtag ufficiali #corrilavita2021 e #clv2021, taggando @corrilavita e utilizzando lo speciale “filtro” scaricabile gratuitamente dal profilo Instagram di CORRI LA VITA. Pubblicando i propri scatti su Instagram sarà inoltre possibile aderire al contest CORRI LA VITA SI FA IN TRE, utilizzando gli hashtag #corrilavita e #corrilavitasifaintre, per aggiudicarsi uno dei tre premi in palio: una Nikon professionale, una coppa o una targa ricordo.

Fonte: Ufficio stampa