I libri prendono vita nelle biblioteche di Barberino Tavarnelle. Incontri con gli autori

Tra gli scaffali e i libri delle biblioteche di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa si aprono nuove occasioni di conoscenza dedicate alle forme e ai linguaggi della letteratura contemporanea e alle espressioni del volontariato culturale. Il Comune promuove la prima edizione di un’ampia rassegna che alterna incontri speciali con gli scrittori a letture e laboratori rivolti ai lettori in erba. Si chiama BiblioPiù ed è il contenitore, sostenuto e organizzato dall’assessorato alla Cultura, che propone un ventaglio di quindici appuntamenti, in programma da domani venerdì 24 settembre al 18 dicembre. Dal biografico al noir, dalla saggistica al romanzo, dalla poesia al racconto per l’infanzia: il carnet autunnale, costituito da proposte diversificate, riempie di parole ed emozioni le piazze del sapere di Barberino e Tavarnelle, intitolate rispettivamente ad Alda Merini ed Ernesto Balducci.

“Nel nostro territorio pervaso dall’interesse per il pianeta libro – dichiara l'assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi - dove sono presenti due biblioteche, quattro circoli di lettura e tanti appassionati e assidui frequentatori delle nostre sale lettura abbiamo pensato di rafforzare la matrice pubblica della cultura moltiplicando l'offerta e le proposte delle biblioteche, come luoghi di incontro e approfondimento, con un palinsesto di opportunità che si adatta ad ogni gusto, passione ed età e il coinvolgimento di autori che spaziano dal panorama locale a quello regionale e nazionale”. “Una parte del programma nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale – aggiunge l’assessore – ed un gruppo di genitori e cittadini volontari che da anni portano avanti gli obiettivi di promozione della lettura ad alta voce negli spazi pubblici”.

L’evento di apertura, previsto venerdì 24 settembre alle ore 21.30, presso la biblioteca di Tavarnelle, è affidato alla presentazione del volume “Dante. Quando la poesia si fa universale”, volume speciale di “Testimonianze”, 2021. Si tratta di un volume monografico a cura di Dario Ceccherini, Denio Derni, Miriana Meli, Severino Saccardi, Massimo Seriacopi. Tanti gli autori e i protagonisti che arricchiranno contenuti e finalità della stagione letteraria di Barberino Tavarnelle che ritorna ad accogliere eventi in presenza nel rispetto e in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento della pandemia. Nomi di altissimo profilo come Alessandro Benvenuti, Enrico Zoi, Philippe Chellini Alessandro Milan, Riccardo Nencini, Tomaso Montanari e Andrea Bigalli, Filippo Semplici, Maurizio Folli, Maria Luisa Garatti, Elena Pisani. Una specifica sezione è riservata alla letteratura per i più piccoli nella fascia (0-6 anni) e sarà condivisa con le famiglie attraverso un variegato giratondo di letture e laboratori.

Una delle novità, proposta nell’ambito dell’offerta culturale delle biblioteche comunali, è l’avvio dei corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica, internet, posta elettronica e cellulare. I corsi, accessibili su prenotazione, sono organizzati in collaborazione con Auser Volontariato Insieme Barberino Tavarnelle.

L'accesso ad ogni evento è gratuito ed è consentito a chi è in possesso di Certificazione verde da Covid-19 (Green Pass). Info e prenotazioni: Casa della Cultura Alda Merini Barberino Val d’Elsa Tel. 055 8052490, Biblioteca Comunale “Ernesto Balducci” Tavarnelle Val di Pesa Tel. 055 8052585.

