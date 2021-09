In fiamme una tappezzeria a Selvatelle, un ferito grave

Una persona è rimasta ferita dopo un incendio a Selvatelle, frazione del comune di Terricciola. Nella mattinata di oggi, giovedì 23 settembre, è scoppiato un rogo in una tappezzeria situata su via Volterrana, la strada principale del paese. Una persona, un uomo di 45 anni, è stata presa in carico dai sanitari inviati dal 118. Una prima ricostruzione parla di ustioni gravi per il 45enne sia alle mani sia al volto.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, con squadre sia da Cascina sia da Castelfranco di Sotto e con l'autobotte da Pisa. Le operazioni di spegnimento per la tappezzeria di Selvatelle sono tuttora in corso, la strada regionale sr439 è chiusa per consentire i lavori.