Paga l'assicurazione ma non è attivata: denuncia per truffa a Pisa

Aveva venduto una polizza assicurativa senza però mai attivarla e il cliente lo ha scoperto dopo che è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. È successo a Pisa dove, al termine di accertamenti, la polizia ha denunciato un 40enne originario di Napoli con precedenti specifici, per il reato di truffa.

L'uomo aveva messo in vendita online una polizza assicurativa e, l'offerta allettante da lui proposta, aveva attirato l'attenzione di un pisano che l'ha acquistata proprio per il basso premio da versare. L'acquirente però si sarebbe poi ritrovato coinvolto in un leggero sinistro stradale e nell'occasione è arrivata l'amara sorpresa. L'automobilista ha così scoperto che la polizza assicurativa di responsabilità civile non era mai stata attivata, contattando il sedicente assicuratore per riottenere la somma indebitamente versata. Il 40enne è stato denunciato dalla questura che al termine degli accertamenti ha informato la Procura della Repubblica.