Dogana in festa, è in programma 'Agricolando'

Un fine settimana di festa nella frazione di Dogana, dove sabato 25 e domenica 26 settembre è in programma “Agricolando”, durante la quale – oltre al consueto format di eventi – ci sarà anche la possibilità di provare un “giro in carrozza” alla scoperta del paesaggio circostante.

Avvio sabato 24 con l’allestimento in via Otto Marzo di numerosi stand enogastronomici e di prodotti tipici a km zero, mentre in via Deledda sarà presente un mercato di oggettistica per offrire lo spunto di un regalo originale. Ci saranno inoltre alcuni laboratori didattici, l’esposizione di animali da cortile (con possibilità di fare il classico giro sul “pony”) e gli immancabili “gonfiabili” per la gioia di tutti i bambini.

Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 14.00, è prevista una gara di ciclismo Giovanissimi “3° trofeo Dogana Cup” (gara ciclistica federale, riservata alle categorie da G1 a G6) che si svolgerà fino alle 19.00 lungo il circuito stradale della frazione interessando via Sanminiatese, via Otto Marzo e via Deledda (in collaborazione con S.C. Castelfiorentino A.S.D.).

Oltre agli stand del sabato, Domenica 25 sarà anche presente, per chi intende sfidare la dea bendata, il gioco della Ruota (numerosi i premi in palio) e la possibilità di fare un giro in carrozza grazie al Cocchiere del Chianti, alla scoperta della bellissima campagna circostante attraversata in località Coiano dall’antico tracciato della Via Francigena. A conclusione della festa ci sarà infine l’estrazione della lotteria.

Il Circolo Arci sarà aperto per tutta la durata della festa sia a pranzo che a cena con “pizza al metro” (attivo il servizio da asporto).

Organizzata dal locale Circolo Arci in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, “Agricolando” prevede anche quest’anno un programma predisposto nel pieno rispetto delle misure antiCovid, evitando pertanto quelle iniziative che possano comportare assembramenti (in particolare di bambini) e invitando le persone ad adottare tutte le precauzioni del caso (distanziamento sociale, uso di mascherina e green pass).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa