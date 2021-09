Un uomo di 76 anni è rimasto ferito in un incidente domestico con la motosega. Avrebbe riportato una brutta ferita all'altezza del polso. Ancora da chiarire le sue condizioni. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. L'incidente è avvenuto in località Giardino a Rosignano Marittimo nel pomeriggio, intorno alle ore 17.20.