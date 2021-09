Ss68, il sindaco: "Comprendo il risentimento, ma non è immobilismo"

In riferimento alla forte presa di posizione espressa mezzo stampa da parte del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Roberto Pepi è bene ricordare come alcune settimane fa, presso Saline di Volterra, si sia svolto un incontro, in cui il Presidente era presente, con la dirigenza regionale di ANAS volto a discutere anche dei tratti di strada di cui il Presidente fa riferimento nel suo articolo.

In quella sede io in prima persona mi sono preso l’impegno di far consegnare ad ANAS la documentazione necessaria per poter intervenire sul tratto di strada interessato da parte dell’ente gestore che anni fa iniziò gli interventi, cioè la Provincia di Pisa.

Grazie anche a questa interlocuzione, nei giorni scorsi ANAS ha affidato un incarico per ridurre i tratti di strada interessati dal ridimensionamento (dal km 8 al chilometro 10, Presso Loc. San Martino, e dal chilometro 18 e 300 al chilometro 19 e 600, Loc. Alabastro). Successivamente ANAS procederà con un’analisi più approfondita per poter sviluppare un progetto volto a compiere un intervento che dovrà essere definitivo.

Comprendo il risentimento del Presidente, ma la dichiarazione di immobilismo di cui parla forse non tiene di conto di quanto in questi ultimi due anni è stato fatto per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità volterrana, compreso quindi l’intervento dell’amministrazione che ha permesso di fare un passo avanti in questa situazione. Continueremo a sollecitare e monitorare la programmazione e gli interventi che ANAS e Regione dovranno mettere in campo nei prossimi anni. Ci auguriamo che la Fondazione possa continuare a sostenere questi progetti.

Giacomo Santi, sindaco di Volterra