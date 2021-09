Taglio piante pericolanti a Certaldo, in via delle Città cambia la viabilità

Nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 settembre 2021, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in via delle Città per interventi relativi al taglio di tre pini pericolanti.

In particolare, nelle fasce orarie 8.30 - 12 e 13 - 18, via delle Città, in direzione Certaldo - Poggibonsi, sarà chiusa al traffico nel tratto di strada che va da via Genova alla fine del centro abitato, mentre in direzione opposta, Poggibonsi - Certaldo, la strada resterà chiusa nel tratto che va dall'inizio del centro abitato fino all'incrocio con via Genova.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa