Buongiorno riprende la rubrica Cucinare che Bontà dopo le vacanze estive e lo facciamo con una torta della tradizione napoletana il Babà. Ringrazio LellaLella che prima di agosto mi ha dato questa ricetta.

Lellalella è molto brava a cucinare e si diverte tanto quando lo fa, è una sua grande passione. Quest'estate è stata la prima volta che realizzava la torta al Babà ed è stata soddisfatta di come è venuta fuori. Buonissima. La ringrazio anche delle foto che mi ha concesso sono molto belle e rappresentano scatti dei vari passaggi della ricetta.

Torta di Babà

Ingredienti

4 uova

1 cubetto di lievito di birra

100g. di burro

50g. di zucchero

300g. di farina manitoba

un pizzico di sale

Per la bagna

500 ml di acqua

250g di zucchero

250 ml di Rum

Preparazione

Iniziate a montare le uova con lo zucchero, poi il burro a temperatura ambiente. Intanto mischiate il lievito di birra alla farina e poi aggiungetelo all’impasto poco alla volta mescolando di continuo e infine il pizzico di sale. Quando l’impasto è bello liscio e consistente lo lasciate riposare per circa una mezz’ora. Poi impastate di nuovo, dopo lo mettete nello stampo e lasciatelo riposare per un’ora. Trascorso il tempo infornate a 180 gradi per circa mezz’ora a forno preriscaldato.

Prendete una pentola e mettete l’acqua con lo zucchero e una scorza di limone quando lo zucchero si struggerà tutto spengete il fuoco e unite il rum.

Quando la torta è cotta fate dei buchini sopra la pasta e cospargete su tutto il dolce la bagna. Quando è pronta potete guarnirla con la crema o la panna oppure gustarla al naturale. Questo è piacere delle persona.

Lellalella

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/ Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.