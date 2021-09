Una passeggiata per pulire l’alveo dell’Arno: ecco 'Cammin Pulendo'

Una passeggiata per pulire l’alveo dell’Arno e restituirne così alla città bellezza e decoro. L’appuntamento è sabato 25 settembre, dalle 15,30 in poi, l’iniziativa si chiama proprio “Cammin Pulendo… nell’alveo dell’Arno”, consiste in una micropulizia dell’alveo del fiume tra Ponte Vespucci, Ponte delle Cascine e Giardini di Santa Rosa. La promuove la Fondazione Angeli del Bello, assieme a Comune di Firenze, Quartiere 4, Alia Servizi Ambientali, Anla onlus (Associazione nazionale lavoratori italiani), Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Ufficio scolastico regionale.

“Tante realtà assieme per un momento dedicato a cittadinanza attiva e decoro. - sottolinea la vicesindaca, Alessia Bettini –. Civismo e partecipazione sono strumenti chiave per promuovere nella comunità valori importanti come il rispetto degli spazi urbani e dell’ambiente e per preservare la bellezza della nostra città. L’alveo del fiume è un luogo prezioso che merita attenzione e cura da parte di tutti”.

“Un’iniziativa che mette insieme cittadini, enti e associazioni impegnati a vari livelli nella difesa dell’ambiente e nella promozione di una cultura ecologica sempre più viva - ha detto l’assessore all’Ambiente, Cecilia Del Re -. Un modo per contribuire a riportare il nostro fiume sempre più al centro dell’attenzione e della cura di tutti, con un messaggio di rispetto del territorio e di diffusione di buone pratiche ambientali”.

“Camminare pulendo, insieme, significa tante cose: cittadinanza attiva, cura degli spazi pubblici, prossimità, spirito di comunità, senso civico, amore per l'ambiente e per il nostro fiume. Per questo - spiega il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – siamo felici di collaborare a questa iniziativa e invitiamo i cittadini del rione Pignone e tutti quelli del Quartiere 4 a partecipare”.

“Quello del 25 è per noi il primo appuntamento con i “sabati del decoro”, momenti che organizzeremo anche negli altri comuni gestiti, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e visitatori – ha commentato il Presidente di Alia Servizi Ambientali SpA, Nicola Ciolini-. Siamo convinti che la partecipazione attiva, “del fare”, responsabilizzi maggiormente tutti al mantenimento del decoro e della tutela della bellezza dei territori, oltre ad agevolarne la conoscenza. Il progetto, dopo Firenze, coinvolgerà anche le città di Empoli, Pistoia e Prato, individuando nei giovani “cittadini di domani” il proprio target di riferimento privilegiato”.

“E’ importante per noi ampliare la “squadra” e coinvolgere sempre più istituzioni e realtà del territorio - sottolinea il Presidente degli Angeli del Bello di Firenze, Giorgio Moretti. I nostri “cammin pulendo” sono da sempre occasioni per evidenziare come le azioni più semplici sono importanti per il decoro della propria città, quanto l’integrazione e la “squadra” con la volontà di intervenire è fondamentale sopra ogni cosa, ogni problema, ogni difficoltà! Grazie davvero a tutti coloro che parteciperanno, vi aspettiamo numerosi!”.

“Il Consorzio è parte della filiera del bello che lavora contro la presenza di rifiuti in Arno e sugli altri corsi d’acqua fiorentini. Ringraziamo i volontari che si impegnano a completare gli sforzi delle istituzioni contro l’inciviltà di ancora molte, anzi troppe persone che non si curano dell’ambiente e del futuro del nostro pianeta”, ha dichiarato Marco Bottino, presidente Consorzio Bonifica Medio Valdarno.

“Cammin… Pulendo”, nome di dantesca memoria, evidenzia proprio le caratteristiche dell’iniziativa, un’attività di micropulizia che unisce la cura degli spazi comuni e il piacere della condivisione, finalizzata in questo caso a mantenere il decoro di questa parte importante della città, stimolando la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, grandi e piccini. Ai volontari verrà fornita da Alia l’attrezzatura necessaria per operare in sicurezza. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 15.30 alla Casa del Bello - Parco del Gasometro, Via Pisana 2.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.