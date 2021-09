Università per l'Afghanistan, da Firenze una raccolta fondi e un coordinamento per i rifugiati

L'Università di Firenze lancia una raccolta fondi per aiutare le studentesse e gli studenti afghani iscritti all'Ateneo.

Le donazioni saranno finalizzate all'acquisto di strumenti utili allo studio e al potenziamento delle attività di ricerca presso l'Ateneo. Alla campagna di raccolta, che si chiama UNIFI FAST (Unifi For Afghan STudents), si partecipa attraverso la rete di PagoPa, indicando la causale "Campagna UNIFI – FAST" (vai alla pagina web www.unifi.it/UNIFIFAST).

Darà inizio alla campagna di sottoscrizioni la rettrice Alessandra Petrucci in occasione di Bright-Night, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, dedicata alla divulgazione scientifica: venerdì 24 settembre, presso l'Orto Botanico (via La Pira, 8) sarà attiva una postazione dalla quale sarà possibile accedere alla donazione online.

“L'Ateneo – ha affermato la rettrice – intende promuovere una concreta solidarietà ai propri studenti afghani, sollecitando la partecipazione personale a questa iniziativa che è aperta a tutti e alla quale io per prima aderirò con convinzione”.

All'iniziativa si affianca per impulso dell'Ateneo fiorentino un tavolo di coordinamento stabile sull'Afghanistan, che ha coinvolto Comune di Firenze, Azienda ospedaliero universitaria Careggi e Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali (CROAS Toscana). L'azione del coordinamento riguarderà non solo le studentesse e gli studenti afghani già in Italia e iscritti ai corsi Unifi ma anche coloro che attualmente sono bloccati in Afghanistan, nella prospettiva di un loro ingresso nel nostro Paese. Più in generale, riguarderà anche l’integrazione delle persone provenienti dal martoriato territorio.

Il coordinamento è presieduto dalla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci. Per l'Ateneo ne fanno parte anche la delegata all'inclusione e alla diversità Maria Paola Monaco, la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini, lla delegata alle università europee e rapporti internazionali Giorgia Giovannetti, insieme alla presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo fiorentino (CUG) Chiara Adembri, e a Mirella Loda, Alberto Tonini e Ivana Acocella.

Il Comune di Firenze è rappresentato dall'assessora all'educazione e al welfare Sara Funaro; per l'Azienda ospedaliero universitaria Careggi partecipa Barbara Tonietti, per il CROAS Toscana Rosa Barone.