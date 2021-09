A scuola di legalità: i poliziotti pisani in classe con "Il mio Diario"

La Questura di Pisa, in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico provinciale di Pisa, è impegnata in questi giorni nella realizzazione del progetto nazionale “Il mio Diario”, giunto alla ottava edizione e realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero della Istruzione ed il sostegno del M.E.F.

L’ iniziativa è destinata alle classi quarte della Scuola Primaria, scelte in alcune province italiane tra cui la nostra, e prevede incontri organizzati dalla Questura ( curati dal Commissario Rita Picchioni e dall’ Agente Alessia Ietro, in servizio presso la Questura di Pisa, con la collaborazione dei dirigenti dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Pontedera e Volterra) con le classi quarte di queste scuole elementari: Istituto comprensivo “Tongiorgi”- scuola “Collodi” di Pisa (incontro avvenuto il 22 settembre u.s.), Istituto comprensivo “Toniolo” - scuola “Cambini” di Pisa (incontro avvenuto il 22 settembre u.s.), Istituto Comprensivo “Buonarroti”- scuola “Da Vinci” di San Miniato nella frazione S. Donato (incontro avvenuto il 23 settembre u.s.), Istituto Comprensivo Casciana Terme-Lari - scuola “L. Ciurli” di Casciana Terme Lari (incontro avvenuto stamani) e Istituto Comprensivo “Griselli” di Montescudaio (incontro programmato per il 30 settembre).

Nel corso degli incontri le poliziotte hanno affrontato la tematica relativa alla educazione alla legalità e distribuito circa 500 diari, concepiti proprio per aiutare i piccoli alunni ad affrontare queste tematiche.

Fonte: Ufficio Stampa