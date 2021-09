A Vecchiano una maratona di letture per ricordare Tabucchi

Sabato 25 settembre alle 18 Vecchiano, nello Spazio Culturale Antonio Tabucchi, appuntamento conclusivo della maratona di letture per ricordare Tabucchi con un dei suoi libri più belli: "Il gioco del rovescio", uscito nel 1981.

"Un appuntamento corale a cui partecipano le associazioni culturali del nostro territorio per ricordare Antonio, come da tradizione fa il nostro Comune, nel periodo della sua nascita. Un modo per dire ancora una volta buon compleanno caro e immortale Antonio, dalla tua Vecchiano, attraverso il ricordo delle tue opere e della tua letteratura", fanno sapere dall'Amministrazione Comunale.