Abc batte la Folgore Fucecchio, si chiude il precampionato

Si chiude con un convincente acuto esterno il precampionato dell’Abc Solettificio Manetti che espugna il parquet della Folgore Fucecchio, squadra tra le più quotate della C Silver, per 59-80.

Pur privi di Belli, Cantini, Delli Carri, Verdiani e Talluri, in parte per fastidi fisici ed in parte per impegni di lavoro, i gialloblu hanno condotto i giochi fin dalla palla a due, amministrando la sfida per tutti i quaranta minuti.

Ottimo l’avvio della truppa castellana, che ha impattato subito con grande autorità portandosi sul 15-21 al 10′. Nella seconda frazione, con Pucci e Scali sugli scudi, i gialloblu hanno continuato ad allungare andando all’intervallo sul +12 (31-43). Nella ripresa l’Abc ha mantenuto alta la concentrazione e spinto ancora sull’acceleratore piazzando così l’affondo decisivo: un parziale di 10-22 nel terzo quarto è valso infatti il 41-65 al 30′, con la gara ormai saldamente in controllo.

Adesso, dunque, inizia ufficialmente il conto alla rovescia che condurrà a sabato 2 ottobre, quando si inizierà a fare davvero sul serio: alle 21.15 al PalaBetti arriverà Montevarchi per la prima giornata di campionato.

FOLGORE FUCECCHIO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 59-80

Parziali: 15-21, 31-43 (16-22), 41-65 (10-22), 59-80 (18-15)

Tabellino: Corbinelli 8, Pucci 24, Terrosi 9, Scali 21, Lazzeri 9, Tavarez 2, Cicilano 7, Viviani. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

