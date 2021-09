Bright-Night: Errico, Mazzeo e Lamacchia vincitori del concorso “La ricerca in tre minuti"

Sono i testimonial della passione e dell’impegno per la ricerca: Silvia Errico, Salvatore Mazzeo e Giulia Lamacchia, dottorandi dell’Università di Firenze, hanno vinto il concorso “La ricerca in tre minuti”, promosso in occasione della Notte dei Ricercatori BRIGHT-NIGHT 2021. I tre giovani ricercatori si sono misurati con la sfida di raccontare il tema del loro studio in modo semplice e in tempo brevissimo, tre minuti appunto.

La premiazione si è svolta oggi e la giuria, composta da studenti delle scuole medie superiori fiorentine, ha selezionato i vincitori tra 30 candidati.

Silvia Errico si è aggiudicata il primo posto presentando la sua ricerca su “Malattie neurodegenerative, dallo squalo un rinforzo delle membrane dei neuroni”.

Salvatore Mazzeo (secondo classificato) ha illustrato il tema su cui è impegnato, “Comprendere i disturbi del linguaggio”.

Giulia Lamacchia, terzo posto, ha raccontato il suo “Studio della memoria immunologica e degli effetti dell’infezione da SARS-COV-2”.

La premiazione è stata introdotta dal saluto della prorettrice alla ricerca Debora Berti.

La Notte dei Ricercatori prosegue domani, con aperture gratuite e visite guidate offerte dal Sistema Museale di Ateneo ai Musei di Paleontologia, Antropologia, all’Orto Botanico, a Villa La Quiete e a Villa Galileo: saranno i curatori ad accompagnare i visitatori nei vari percorsi tematici.

Nella stessa giornata saranno aperti gratuitamente, in omaggio alla Notte dei Ricercatori, anche il Museo Archeologico Nazionale, il Museo degli Innocenti, il Museo Galileo, l’Osservatorio Ximeniano.

INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri propone, inoltre, una passeggiata alla scoperta del cielo nascosto in città, attività per i bambini e laboratori aperti per i più grandi.

Per parte degli eventi è richiesta la prenotazione ed è sempre necessaria la certificazione verde COVID 19 (Green Pass).

Programma in dettaglio

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa