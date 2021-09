Clean up the world: gli studenti di Montemurlo puliscono piazze e giardini

Il Comune di Montemurlo anche quest'anno ha aderito a “Puliamo il mondo” (la versione italiana di “Clean up the word”), l'iniziativa promossa da Legambiente per sensibilizzare sui temi dell'educazione ambientale.

Stamattina i protagonisti della giornata dedicata al rispetto dell'ambiente sono stati i bambini della primaria “Alberto Manzi” di Morecci con le classi 3A e 3C e la classe 1 D della scuola media “Salvemini-La Pira” con gli insegnanti Nadia Vinciprova, Nadia Palmucci e Andrea Lottini.

I ragazzi, vestiti con le pettorine e i cappellini gialli simbolo della manifestazione e “armati” di guanti e sacchetti dell'immondizia, hanno passato al setaccio il parco della Pace e la zona di via La Marmora e via Tagliamento, il campetto da calcio del parco della Pace, i giardini lungo via Fermi. Era presente all'iniziativa Francesco Mugnanioni, responsabile della comunicazione di Alia, che ha donato a tutti gli studenti il “Dizionario dei Rifiuti”, un vero e proprio manuale per conferire correttamente i vari tipi di materiale.

"È importante adottare stili di vita rispettosi dell'ambiente - conclude l'assessore all'ambiente , Alberto Vignoli- I temi della sostenibilità, del consumo consapevole e del riciclo rientrano a pieno titolo tra le competenze civiche dei futuri cittadini. Vogliamo veder crescere i nostri studenti sempre più responsabili e con la consapevolezza che i comportamenti dei singoli possono avere un grande impatto anche sul futuro dell'ambiente".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa