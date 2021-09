Consiglio comunale di Vinci, si parla di tampon tax e del bancomat a Vitolini

Il sindaco Giuseppe Torchia ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per martedì 28 settembre alle ore 21.30. L'Assise cittadina si svolgerà in presenza, all'interno della Biblioteca Leonardiana, e come sempre, sarà trasmessa anche in diretta streaming accedendo tramite la pagina dedicata sul sito del Comune di Vinci. L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Approvazione verbali sedute precedenti - sedute del 19/05/2021, del 26/05/2021, del 21/07/2021, del 30/07/2021 e del 19 marzo 2021;

3. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Cristiano Bianconi - Interrogazione a risposta orale sull'illuminazione serale del centro storico;

4. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Cristiano Bianconi - Interrogazione a risposta orale su “Progetto verde”;

5. Gruppo Scipioni per Vinci - consigliere Paola Morini - Interrogazione: tutela dei servizi nelle frazioni - richiesta cittadina servizi bancari frazione di Vitolini;

6. Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 comma 8 dlgs n. 50/2016 anni 2020-2021 - Terza modifica - Approvazione;

7. Acquisto immobile ubicato in via Roma, n. 23/25, di proprietà del signor Lensi Marzio, già in parte destinato ad archivio comunale;

8. 5° variante al Piano strutturale e 9° variante al Regolamento urbanistico proposta da Sammontana s.p.a. per un immobile posta in via prov.le di Mercatale - Controdeduzioni ai contributi pervenuti ed approvazione ai sensi degli art. 32 e 231 della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii;

9. Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2020;

10. Ratifica della deliberazione di giunta n. 178 del 09.09.2021 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2021/2023 assunta con i poteri del consiglio;

11. Gruppo consiliare Scipioni per Vinci - consigliera Paola Morini - Mozione sulla tutela delle donne afgane;

12. Gruppo Democratici per Vinci - capogruppo Francesco Marzocchini, cons. Sara Iallorenzi, Mila Chini, Chiara Ciattini, Pamela Masi, Silvia Vezzosi, Edi Palatresi - Mozione il ciclo non è un lusso;

13. Gruppo Scipioni per Vinci - capogruppo cons. Alessandro scipioni - Mozione sulla riforma del Catasto.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa