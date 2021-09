Elezioni, Crosetto incontra le aziende Sansepolcro, Civitella e Montevarchi

Il co-fondatore di Fratelli d’Italia ed ex sottosegretario di Stato, Guido Crosetto, martedì 28 settembre visiterà aziende, eccellenze territoriali, di Sansepolcro, Civitella in Val di Chiana e Montevarchi.

Nella giornata saranno due gli appuntamenti pubblici ed entrambi incentrati sulle urgenti priorità economiche.

Alle 11,45, nel Chiostro di San Francesco a Sansepolcro avrà un incontro con imprenditori e categorie produttive dell’industria, agricoltura, commercio e artigianato. Per trattare le questioni inerenti lo sviluppo economico della Valtiberina e del borgo in particolare.

Sarà accompagnato, ed interverranno, il dirigente nazionale di Fdi Francesco Macrì, il consigliere regionale Gabriele Veneri e la candidata a sindaco di Sansepolcro, Laura Chieli. Nel capoluogo della Valtiberina, interverrà anche l’onorevole Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia.

A seguire farà altri incontri in importanti aziende di Civitella in Valdichiana e Montevarchi, dove concluderà la giornata con la partecipazione alle 17.00, presso l’Hotel Valdarno, in via Traquandi n.15, con l’incontro promosso dal candidato a sindaco Silvia Chiassai Martini dal titolo “Transizione economica e occupazionale, le sfide per la ripresa territoriale”, per un dialogo con i rappresentanti delle categorie economiche ed imprenditori del Valdarno su temi di grande attualità e prospettiva. All’evento parteciperanno Francesco Macrì e Gabriele Veneri.

