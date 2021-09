Falsi candidati dal Sud nelle elezioni dei piccoli comuni: scoperto l'inganno

"Che salitone che c'è per andare a Orciano", cantavano i Sovrappeso scherzando sul paesino della Valdicecina. Un 'viaggione' invece poteva essere quello dei consiglieri comunali di opposizione eletti durante l'ultima tornata elettorale. Infatti ad affrontarsi erano stati nel 2020 il sindaco uscente Giuliana Menci e Claudia De Blasi di L'Altra Italia. Quest'ultima proviene da Uggiano La Chiesa, provincia di Lecce, con candidati residenti in provincia, a 953 km di distanza. Menci era stata riconfermata con il 96,04% dei voti, pari a 315 spunte su 529 elettori. La contendente aveva ottenuto 13 preferenze e il 3,96% dei voti ma la legge affida comunque 3 seggi agli sfidanti consiglieri. Vedremo se saranno presenti durante le sedute dei consigli comunali, con 953 km di distanza.

Ieri ci ha pensato la guardia di finanza ha ristabilire chiarezza. Sono state applicate 7 misure cautelari di arresti domiciliari verso il movimento politico L'Altra Italia, protagonista anche di molti servizi di Striscia la Notizia. Si indagava su false liste elettorali per elezioni comunali in territori sotto i mille abitanti, così da avere una procedura semplificata. Ai domiciliari sono finiti il segretario nazionale del movimento, è stato poi posto l'obbligo di firma per due pubblici ufficiali autenticatori (interdetti da pubblico ufficio di consigliere comunale per un anno) e anche per due dirigenti del movimento.

Le liste elettorali di 23 comuni interessanti nelle province di Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Genova, Imperia, Isernia, Perugia, Pisa, Potenza, Savona, Vibo Valentia e Vicenza nel settembre 2020 sarebbero state falsificate ad arte. I candidati erano ignari della propria iscrizione. Erano tutti residenti nel Foggiano e nel leccese e talvolta erano stati eletti a loro insaputa. Spesso in seguito hanno poi rifiutato la carica, ponendo il comune a rischio commissariamento.

I finanzieri della Compagnia di Este hanno segnalato alla procura di Rovigo i 15 principali responsabili, che, a vario titolo, hanno concorso alla formazione e alla presentazione di false liste di candidati presso 23 amministrazioni locali insistenti su tutto il territorio nazionale.