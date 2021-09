Giornata Europea delle Lingue, evento online con l'Università di Pisa

Lunedì 27 settembre l’Università di Pisa celebra la Giornata Europea delle Lingue con un evento online dal titolo “Lingua ponte, lingue sponde. Comunicazione internazionale e varietà standard”, organizzato dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.

L’inizio è previsto alle 9.30 con i saluti di Roberta Ferrari, direttrice del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, e di Francesco Marcelloni, prorettore alla Cooperazione e relazioni internazionali. Seguiranno una serie di interventi che discuteranno il ruolo di alcune lingue come lingua ponte dei saperi e l'effetto di questo ruolo sugli standard nazionali. L’inglese riveste questo ruolo oggi in maniera prioritaria, con necessarie ricadute sulle sue stesse varietà, ma la giornata vuole sottolineare anche come non sia sempre stato così e come nel passato questo ruolo sia stato delle lingue classiche prima, ma anche di altre lingue europee (come ad esempio il francese e il tedesco) dopo. Inoltre si discuterà anche del ruolo di lingua ponte che lingue come lo spagnolo, il portoghese e il russo hanno svolto e ancora svolgono in specifiche aree geografiche per ragioni storico-politiche e culturali.

Se la mattina è dedicata a queste riflessioni, il pomeriggio vedrà invece una tavola rotonda in cui si discuteranno i possibili riflessi della grande comunicazione sugli standard nazionali e le ricadute sulla didattica di quelle lingue che possiedono più di uno standard.

Per seguire l’evento collegarsi al link https://www.fileli.unipi.it/c/210927-gel.

La Giornata europea delle lingue, istituita nel 2001 dal Consiglio d’Europa, viene festeggiata ogni anno il 26 settembre. L’obiettivo è quello di celebrare la varietà linguistica in Europa e di promuovere fra i cittadini la conoscenza di un maggiore numero di lingue. Dappertutto in Europa si svolgono iniziative con l’obiettivo di incoraggiare la gente allo studio di una nuova lingua o di migliorare le conoscenze già acquisite. Lo studio delle lingue aiuta non solo la comprensione fra la gente, ma contribuisce anche a superare le barriere intellettuali.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa