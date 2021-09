Il CSA Intifada Empoli sostiene le Comunità Zapatiste messicane

Le #EZLN ha chiamato ad una giornata di mobilitazione davanti a tutte le ambasciate e i consolati del Messico in tutte le città europee o presidi e azioni perché - si legge nel comunicato del Csa Intifada Empoli - "in Chiapas, come in tutto il Messico, si sta assistendo ad un aumento considerevole della violenza ad opera di gruppi paramilitari e dei traffici delle narcomafie, con il colpevole tacito sostegno dato loro dalle istituzioni.

Il "Malgoverno" è intento a destabilizzare la zona e a reprimere esperienze virtuose come quelle delle Autonomie indigene, fino ad ora escluse da questa escalation del terrore. Si tratta di una guerra di basso profilo ma dall'alto impatto sulle vite delle persone, che dal 2006 ad oggi in Messico ha prodotto 350mila omicidi, 71mila desaparecid@s e 11 femminicidi al giorno.

In questo contesto di guerra di bassa intensità la mattina dell’11 settembre 2021, membri della Orcao, organizzazione paramilitare al servizio del governo dello stato del Chiapas, hanno sequestrato i compagni Sebastían Nuñez Perez e Jose Antonio Sanchez Juarez.

I compagni sono stati privati della libertà per 8 giorni e sono stati rilasciati il 19 settembre 2021.

Come CSA Intifada esprimiamo la massima solidarietà con le compagne/i zapatiste esponendo uno striscione con la scritta" basta attacchi alle comunità zapatiste".

Fonte: Ufficio Stampa