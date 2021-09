Lavori all'ascensore nel Centro Riabilitazione Valdibrana

I tempi necessari per la riparazione di uno dei due ascensori presenti nel Centro Riabilitazione Valdibrana saranno di circa un mese. Il ripristino, infatti, dopo attenta valutazione tecnica, si renderà possibile solo attraverso l’acquisto di un nuovo quadro comando e della sua relativa installazione, e non della sua semplice riparazione, come stimato inizialmente.

L’accesso al Centro Riabilitazione resterà comunque fruibile per i pazienti barellati, in carrozzina o con ausilio, attraverso l’uso del secondo ascensore funzionante.

L’azienda si scusa con l’utenza per i parziali disagi che dalla circostanza dovessero derivarne.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa