Oncoematologia pediatrica, la basilica di San Miniato al Monte si illumina d'oro

Stasera, domani e domenica la basilica di San Miniato al Monte sarà illuminata di luce dorata, il colore del mese internazionale di sensibilizzazione sull’oncoematologia pediatrica e della campagna italiana di sensibilizzazione “Accendi d’oro, accendi la speranza”, promossa dalla Federazione nazionale delle associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie (FIAGOP). L’obiettivo è “accendere” l’attenzione sui problemi clinici e sociali dell’oncoematologia pediatrica in Italia.

L’oro è il colore scelto per ricordare quanto siano preziosi i bambini e gli adolescenti colpiti dal cancro, chi lo indossa riconosce apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei bambini affetti da tumore.

La speciale illuminazione, che ha il patrocinio del Comune di Firenze ed è promossa dall’associazione Noi per voi onlus, è realizzata a cura di Firenze Smart.

“Firenze è da sempre schierata in prima linea nella lotta contro il cancro - ha detto l’assessore a Welfare e Sara Funaro - ed è al fianco delle famiglie che hanno un bambino malato di tumore. Anche quest’anno abbiamo aderito alla campagna “Accendi d’oro accendi la speranza” perché vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai bambini malati e ai loro genitori e sensibilizzare i cittadini sui tumori pediatrici e sui problemi e le necessità dell’oncoematologia pediatrica”. “Per battere il tumore abbiamo un’arma molto potente: la prevenzione - ha continuato Funaro -. C’è speranza di guarigione contro questa terribile malattia e la prevenzione è fondamentale affinché possa essere garantita una tempestiva diagnosi per iniziare il prima possibile le cure”.

Il numero di neoplasie maligne (leucemie, linfomi e tumori solidi) atteso ogni anno in Italia, nella fascia di età 0-19 anni, è di circa 2.200 casi, circa 1400 bambini (0-14) e 800 ragazzi (15.19). Grazie agli straordinari progressi compiuti dalla ricerca accademica e clinica negli ultimi decenni, circa l'80% di loro guarirà, ma circa il 20%, circa 440 tra bambini e ragazzi, non sopravvivrà al tumore. Nel mese di settembre centinaia di associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie, riunite nella rete Childhood Cancer International - CCI, danno vita in tutto il mondo ad attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sui tumori in fascia pediatrica.

CCI è la rete globale di genitori riuniti in centinaia di associazioni, presenti in 5 continenti, con l’obiettivo di difendere il diritto alle cure e alla buona qualità di vita di tutti i bambini e gli adolescenti malati. In Italia la CCI è rappresentata dalla FIAGOP, Federazione Italiana Associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica, che ne è socio fondatore. È in questo contesto che si inserisce la campagna nazionale FIAGOP “Accendi d’oro, accendi la speranza”, in programma dal 20 al 26 settembre in gran parte d’Italia. La parola di questa edizione è: ricerca.

La campagna “Accendi d’oro, accendi la speranza” si conclude…di corsa per la ricerca! FIAGOP ha un traguardo importante da raggiungere, con l’aiuto di tutti: dare la possibilità a quanti più bambini e ragazzi di guarire da un tumore! E per raggiungerlo deve correre per accelerare la ricerca, l'unica strada possibile per guarire tutti i bambini e i ragazzi che oggi si ammalano. E infatti FIAGOP correrà per la ricerca: domenica 26 settembre ha in programma la prima edizione di “Io corro per loro – Bambini senza cancro”, una corsa/camminata, non competitiva, con il patrocinio e la collaborazione attiva di AIEOP – Asso

La finalità della corsa è di raccogliere fondi da destinare a cinque progetti di ricerca del bando europeo Fight Kids Cancer”, attraverso le donazioni dei partecipanti e di coloro che vorranno portare il proprio contributo anche senza correre.

Per consultare tutte le iniziative a livello nazionale www.accendidoro.it.

