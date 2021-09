Parte 'Dialoghi sull'uomo', la senatrice Bini ricorda Iozzelli

Dialoghi sull'uomo ha inaugurato oggi la sua XII edizione.

Non ha voluto far mancare la sua presenza la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, che in un post su Facebook ricorda l'amico Luca Iozzelli, ideatore del Festival, a cui è dedicata l'edizione 2021.

Di seguito le parole affidate ai social della Senatrice Bini:

"Prende il via oggi, a Pistoia, una nuova edizione dei “Dialoghi sull’uomo”.

Il tema di quest’anno è “Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire”. Lezioni, spettacoli e letture in cui pubblico e relatori si confronteranno sulla tematica analizzando il cammino verso nuovi orizzonti, superando i propri limiti.

Il Festival, giunto alla sua XII edizione, popolerà la nostra città fino al 26 settembre.

È la prima edizione senza Luca Iozzelli, mancato un mese fa. Lui, che prima da vice presidente della Fondazione e poi da Presidente, aveva ideato e promosso questo festival e poi lo aveva curato e fatto crescere con tutto l’amore per la città e la cultura che portava dentro e riusciva a mostrare fuori.

Grazie Luca. Sono felice che questa edizione sia dedicata a te e ringrazio chi ha deciso di farlo, la fondazione e il comune e tutti coloro che anche quest’anno, soprattutto quest’anno, la renderanno bella."

