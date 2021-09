Personale infermieristico, Galli (Lega): "Carenza nell'Empolese Valdelsa, chiarimenti in Aula"

“Da più parti della Toscana, come nell’Empolese-Valdelsa - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - vengono segnalate (ma non è, purtroppo, una novità) forti carenze di personale, in particolar modo nel settore infermieristico. Anche nell’area di Empoli, come detto i sindacati registrano pesanti e palesi lacune, principalmente tra gli infermieri e gli Oss che, purtroppo, potrebbero acuirsi fra pochi giorni, quando, scadranno i contratti degli assunti a tempo determinato.”

“Una situazione, dunque, inaccettabile, amplificata dalla pandemia - precisa l’esponente leghista -che deve trovare una tempestiva e risolutiva soluzione. Pertanto - conclude il rappresentante della Lega - chiederemo all’Assessore Bezzini di riferire in Aula, fornendoci tutti i dati ufficiali relativi al personale attualmente in organico nel comparto sanitario toscano, compreso, dunque, quello dell’empolese; in tal modo il quadro, nella sua immaginiamo drammatica criticità, dovrebbe essere piuttosto chiaro.”

Fonte: Ufficio Stampa