Axa ripulisce un parco giochi a Empoli

L'agenzia generale AXA di Empoli Barucci e Novelli Assicurazioni ha deciso di aderire all'iniziativa di AXA. Stamani a Empoli, nel parco giochi di via XI Febbraio, con annessa area sgambatura cani. Alla presenza dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, i partecipanti, attrezzati con maglietta in tessuto tecnico “AXA Cuori in Azione”, guanti e sacchi immondizia, hanno raccolto plastica e rifiuti indifferenziati. Nelle foto l'attività di raccolta, ricondivisa sui social con l'hashtag #AXAweekforGood, per promuovere i temi della responsabilità sociale.

Ogni anno AXA organizza un'intera settimana dedicata alla sostenibilità. L'AXA Week for Good, incentrata sul volontariato sul campo, mira a celebrare la capacità di donne e uomini di AXA di intraprendere azioni positive offrendo il proprio tempo e le proprie competenze per supportare i pilastri della sostenibilità: cambiamento climatico e biodiversità e protezione inclusiva.