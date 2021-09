Bakery, corso per addetti al reparto forno: 12 posti gratuiti

Sono tornate nel Comprensorio del Cuoio le opportunità gratuite, finanziate dalla Regione Toscana, per la formazione professionale di persone maggiorenni disoccupate, inoccupate o inattive in cerca di un nuova ricollocazione nel mondo del lavoro.

Grazie all'agenzia Forium di Santa Croce sull'Arno, soggetto che eroga questo tipo di corsi, in questo periodo è stato promosso un progetto denominato BAKERY con l'obiettivo di formare nuovi addetti alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione e della pasticceria.

Le iscrizioni scadono l’8 ottobre 2021 e il corso ha una durata di 900 ore di cui 360 di stage in azienda. Sono 12 i posti disponibili, di cui la metà riservati a donne e nel complesso il 50% destinati a persone non cittadine italiane.

Per le lezioni teoriche la sede didattica sarà quella di Forium in via Del Bosco 264/F a Santa Croce sull'Arno: tra le materie non solo processi di preparazione e cottura ma anche elementi di marketing, tecniche di comunicazione anche con i turisti stranieri e digitalizzazione. Qualora il numero degli iscritti fosse maggiore rispetto ai posti finanziati dalla Regione Toscana, è prevista una selezione fissata per il 14 ottobre alle 15.

Sempre nel Comprensorio del Cuoio, nell'ambito food, ci sono comunque ancora dei posti a disposizione al corso GUSTO, dedicato stavolta ai minori di 18 anni che interrompono anzitempo il percorso scolastico. Pur essendo avviato, è ancora possibile inserire qualche studente al suo interno: in questo caso si tratta di un corso biennale, anche questo gratuito e finanziato dalla Regione, volto a formare nuovi addetti all'approvvigionamento della cucina, conservazione e

trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti. Le lezioni si tengono a San Miniato e a Santa Croce sull'Arno.

Infine, nella vicina Empoli (Firenze), grazie alla partnership con Centro Life sono ancora attive le iscrizioni per tre corsi per Under 18 le cui iscrizioni sono avviate nei mesi passati ma che ancora hanno posti disponibili, specialmente per chi in questo inizio di scuola superiore avesse intenzione di riprogettare il proprio futuro optando sulla formazione professionale riconosciuta. I posti a disposizione sono nel percorso per operatore meccanico METAL TEAM, in quello dedicato al settore agricolo GREEN TEAM e quello per il settore del commercio SHOPPING TEAM. Per questi corsi c'è tempo fino a tutta la prossima settimana per poter partecipare, fino a esaurimento posti, con termine massimo il primo ottobre.

Per informazioni e iscrizioni, ci si può rivolgere alla sede di Forium, andare sul sito www.forium.it dove sono presenti tutte le schede dettagliate dei corsi e infine chiamare l'agenzia al numero 0571360069.

Fonte: Forium